В Україну з ОАЕ повернули чотирьох моряків-членів екіпажу Gulf Pearl

Українських моряків повернули з ОАЕ, де вони п'ять місяців були заручниками у судновласника.

В Україну повернулися четверо українських моряків-членів екіпажу судна Gulf Pearl.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ у "Твіттері". "Епопея з ліквідації заборгованості перед чотирма українцями-членами екіпажу судна Gulf Pearl завершена. Скоординованими діями консула забезпечена виплата зарплати українським морякам та їхнє повернення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Судно Gulf Pearl під прапором Екваторіальної Гвінеї стояло на рейді біля емірату Шарджа. У складі екіпажу знаходилися шестеро українських моряків.

Як вказує у Facebook Морський інформаційний центр, який займається наданням допомоги українським морякам, екіпаж судна Gulf Pearl отримав зароблені кошти і повернувся додому. Це стало можливим завдяки тісній співпраці Профспілки працівників морського транспорту України та МЗС України, і в першу чергу Консульства України в Дубаї. 16 липня "агент повністю закрив заборгованість по заробітній платі (приблизно 37 тис. умовних одиниць) і забезпечив чотирьом українським морякам переліт додому в Одесу", йдеться в повідомленні.

"На судні залишилося ще двоє моряків. Їхній контракт дійсний до кінця цього місяця. За інформацією агента, судновласник має намір розрахуватися з моряками після закінчення дії контракту. В цілому умови праці та перебування моряків на судні відповідають встановленим мінімальним вимогам - судно забезпечується питною водою, їжею і всім необхідним. Загрози життю та здоров'ю моряків немає", - наголошує Морський інформаційний центр і при цьому категорично не рекомендує українським морякам погоджуватися на роботу на цьому судні.