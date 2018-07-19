Кримськотатарський правозахисник Куку припинив голодування - журналіст

Таке рішення Куку прийняв на прохання дружини.

Кримськотатарський правозахисник Емір-Усеін Куку, який перебуває під арештом у СІЗО Ростова-на-Дону (Росія), припинив голодування.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. «У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усейн припинив голодування. За інформацією голови ГСК по Ростовській області Леоніда Петрашиса 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення: приймає поживні суміші і проходить медичні процедури», - написав Наумлюк.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров звинувачуються російською владою в нібито «участі в терористичній організації» і «плануванні захоплення влади насильницьким способом». Їх справи об'єднані в одну, так звану ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір». У МЗС України вважають цю справу сфабрикованою. У свій день народження, 26 червня, Куку оголосив голодування.

17 липня він заявив, що не має наміру припиняти голодування, оголошене з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля.

За словами адвоката Сергія Локтєва, його підзахисного продовжують обстежувати лікарі, проте не повідомляють про результати досліджень. «Він скаржиться на болі в області печінки, селезінки. Нирка болить, яку йому відбили ще під час затримання у 2015 році. Медичні документи про його здоров'я - це поки таємниця. Його продовжують возити на огляд, але при цьому нічого не говорять. Ми відправили відповідні запити і скарги у Федеральну службу виконання покарань та прокуратуру. Вимагаємо, щоб нам надали документи про стан здоров'я Куку, а також, щоб була проведена перевірка дій співробітників СІЗО-4 стосовно нашого підзахисного», - відзначив Локтєв.

Також адвокат додав, що 17 липня дружина Куку - Мер'єм отримала дозвіл на відвідування чоловіка. «Я сподіваюся, що їй вдасться відговорити Емір-Усеіна від голодування», - додав Локтєв.