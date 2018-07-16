У кримчанина Куку, який голодує в російському СІЗО, погіршується здоров'я - правозахисники

Правозахисники спробують переконати Куку в тому, що вживання глюкози не означає відмову від голодування.

Правозахисники стурбовані станом здоров'я кримчанина Емір-Усеіна Куку, який перебуває під арештом у СІЗО на території Росії та голодує 21-й день.

«Ми бачимо, що стан здоров'я дійсно погіршується. Йому дуже потрібні ін'єкції глюкози», - розповіла голова громадської організації «Крим-SOS» Таміла Ташева на прес-конференції в Києві в понеділок, передає Крим.Реалії.

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Прес-секретар міжнародної неурядової організації Amnesty International Марія Гур'єва сподівається, що її організація спробує переконати Куку в тому, що вживання глюкози не означає відмови від голодування.

10 липня Еміра-Усеіна Куку вивезли з СІЗО російського Ростова-на-Дону в невідомому напрямку. Співробітники СІЗО відмовилися повідомляти адвокату Сергію Локтєву місцезнаходження його підзахисного. Пізніше стало відомо, що Куку вивозили на обстеження в медичний заклад.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров звинувачуються російськими властями в «участі в терористичній організації» і «планування захоплення влади насильницьким способом». Їх справи об'єднані в одне, так зване ялтинське «справа Хізб ут-Тахрір». У МЗС України вважають цю справу сфабрикованою.