У центрі Москви активісти повісили банер на підтримку Сенцова (фото)

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов голодує в колонії з 14 травня.

У центрі Москви, неподалік від будівлі уряду РФ активісти повісили банер на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це в Twitter повідомив активіст, блогер Денис Стяжкін.

"Москва. Активісти вивісили банер #СвободуСенцову на тлі Білого дому», - написав він.

Стяжкін також розмітив фото банера.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ).

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.