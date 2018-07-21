У центрі Москви активісти повісили банер на підтримку Сенцова (фото)
У центрі Москви, неподалік від будівлі уряду РФ активісти повісили банер на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.
Про це в Twitter повідомив активіст, блогер Денис Стяжкін.
"Москва. Активісти вивісили банер #СвободуСенцову на тлі Білого дому», - написав він.
Стяжкін також розмітив фото банера.
#Москва активісти вивісили банер #СвободуСенцову на тлі Білого дому#FreeSentsovpic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 липня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.
Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцов знаходиться у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ).
14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.