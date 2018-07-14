Мати Сенцова сподівається, що після листа до Путіна її відносини з сином не зміняться

Мати Сенцова сподівається, що її відносини з сином, який неодноразово робив заяви проти прохань до Путіна про помилування, "ніяк не зміняться".

Мати українського політв'язня, незаконно засудженого в РФ Олега Сенцова, Людмила Сенцова, допускає, що реакція сина на лист із проханням про його помилування, який вона написала президенту Росії Володимиру Путіну, може бути негативною.

Про це вона розповіла "Крим.Реалії".

Водночас мати Сенцова сподівається, що її відносини з сином, який неодноразово робив заяви проти прохань до Путіна про помилування, "ніяк не зміняться".

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13 липня мати Сенцова, засудженого до 20 років колонії за звинуваченням у тероризмі, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина.

Також у мережі з'явилися перші за два роки кадри, на яких можна побачити Олега Сенцова в ув'язненні.

13 липня 2018 року йому виповнилося 42 роки. Він голодує 61 день.

На Майдані Незалежності у Києві близько 400 людей взяли участь в акції на підтримку українського політв’язня Кремля Олега Сенцова та інших незаконно засуджених українців.