Поліція збільшить кількість патрулів через криваві ДТП

15:35, 25 липня 2018
Суспільство
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З 20 липня в Україні сталося кілька резонансних ДТП / фото УНІАН

Про це заявив 25 липня перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін в ході наради силовиків, повідомляє прес-служба поліції.

«З урахуванням аварійності розроблені детальні розрахунки додаткових сил і засобів реалізації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп. Загалом до забезпечення безпеки на автошляхах щодобово залучаються 540 екіпажів  поліції», – повідомив Аброськін.

За словами заступника Голови Нацполіції Олександра Фацевича, проведений правоохоронцями аналіз дає можливість визначити основні причини дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.

«35 відсотків – це перевищення безпечної швидкості руху. Порушення правил маневрування становить 20 відсотків, порушення правил дорожнього руху пішоходами – 8 відсотків», – зазначив Фацевич.  

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З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху поліція постійно здійснює моніторинг ситуації на дорогах.

Як відомо, з 20 липня в Україні сталося кілька резонансних ДТП. Так, на Житомирщині загинули 10 осіб, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" зіткнулися два автомобілі і збили чотирьох пішоходів, один з них загинув.

Також пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки у Києві 23-річний водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину і намагався втекти з місця події.

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Теги: #поліція#ДТП