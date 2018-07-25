Поліція збільшить кількість патрулів через криваві ДТП

Загалом до забезпечення безпеки на автошляхах щодобово залучаються 540 екіпажів поліції.

Поліція додатково залучить ще 54 екіпажі патрульної поліції для кращого контролю на дорогах.

Про це заявив 25 липня перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін в ході наради силовиків, повідомляє прес-служба поліції.

«З урахуванням аварійності розроблені детальні розрахунки додаткових сил і засобів реалізації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп. Загалом до забезпечення безпеки на автошляхах щодобово залучаються 540 екіпажів поліції», – повідомив Аброськін.

За словами заступника Голови Нацполіції Олександра Фацевича, проведений правоохоронцями аналіз дає можливість визначити основні причини дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.

«35 відсотків – це перевищення безпечної швидкості руху. Порушення правил маневрування становить 20 відсотків, порушення правил дорожнього руху пішоходами – 8 відсотків», – зазначив Фацевич.

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З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху поліція постійно здійснює моніторинг ситуації на дорогах.

Як відомо, з 20 липня в Україні сталося кілька резонансних ДТП. Так, на Житомирщині загинули 10 осіб, у Києві біля станції метро "Дорогожичі" зіткнулися два автомобілі і збили чотирьох пішоходів, один з них загинув.

Також пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки у Києві 23-річний водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину і намагався втекти з місця події.