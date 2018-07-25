У Києві позашляховик на смерть збив 10-річну дівчинку на переході, водій-мажор намагався втекти (фото, відео)

02:55, 25 липня 2018
Інциденти
2918 0

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: Зайцева не могла загальмувати перед зіткненням - експерт

Про це повідомляє Київ Оперативний. За даними ЗМІ, дівчинка разом з мамою переходила дорогу на світлофорі, в цей час автомобіль Hummer H2 з держномером AI8888IO скоїв наїзд на дитину і втік з місця події. Дівчинка від отриманих травм померла.

Поліція затримала водія через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.

Під час затримання хлопець пручався і кричав, що з ним поступають незаконно.

Коли затриманого посадили в машину патрульної поліції, він заявив, що не намагався уникнути відповідальності і запитав про стан збитої дівчинки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#ДТП#позашляховик