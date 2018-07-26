"Тітушка" Крисін домігся відсторонення від своєї справи незручного судді

Це була четверта спроба захисту Крисіна відсторонити суддю. Відвід судді означає, що розгляд справи затягнеться.

Дарницький райсуд Києва задовольнив вимогу адвоката керівника "тітушок" Юрія Крисіна і відвів від справи суддю Любов Леонтюк, яка раніше арештувала підсудного.

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Про це повідомила у Facebook Світлана Кирилаш, вдова журналіста В'ячеслава Веремія, за причетність до вбивства якого Крисіна вже засудили. "Заяву про відвід задоволено. Коментарів поки не буде. Шок", - написала вона.

Це вже четверта спроба захисту Крисіна відсторонити Леонтюк, передає Українська правда. Відвід судді у справі означає, що розгляд затягнеться – знову треба проводити підготовчі судові засідання, зачитувати обвинувальній акт тощо.

Раніше Леонтюк постановила у якості запобіжного заходу взяти Крисіна під варту.

Крисін вже давно затягує розгляд своєї справи. Наприклад, 29 травня судове засідання відклали, оскільки підозрюваний відмовився залишити свою камеру в СІЗО і взяти участь у слуханні.

Раніше суд дав п'ять років реального строку співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

Крисін також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими "тітушками" під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

Журналіста В'ячеслава Веремія вбили біля Михайлівської площі в Києві у ніч на 19 лютого 2014 року, у розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосереднє вбивство журналіста здійснив житель Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.