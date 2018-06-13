"Тітушка" Крисін отримав 5 років ув'язнення замість умовного терміну

Суд частково задовольнив скарги прокуратури та потерпілих і засудив Крисіна до 5 років реального ув'язнення.

Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського районного суду міста Києва, яким Юрія Крисіна було визнано винним у побитті журналіста В’ячеслава Веремія та призначено Крисіну міру покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на 2 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів, призначивши при цьому Крисіну новий вирок — 5 років реального позбавлення волі.

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“Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року щодо Крисіна Юрія Валерійовича скасувати в частині призначення йому покарання. Ухвалити в зазначеній частині новий вирок: визнати Крисіна Юрія Валерійовича винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. Початок строку покарання Крисіну враховувати з дати ухвалення даного вироку — 13 червня 2018 року”, - заявив головуючий у справі суддя Микола Ященко.

“Зарахувати Крисіну час попереднього ув’язнення у даному кримінальному провадженні за період з 28 березня 2014 року по 26 травня 2014 року за правилом частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України в редакції закону від 26.12.2015 року з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі”, - додав він.

При цьому, у решті вирок Шевченківського райсуду був залишений без змін. Варто зазначити, що згідно з рішенням на цей вирок може бути подана касаційна скарга до Верховного суду з дня проголошення рішення.

Разом з тим, під час сьогоднішнього засідання на дебатах представники прокуратури просили суд встановити Крисіну 6 років реального терміну покарання.

Ще одним рішенням Апеляційний суд відмовив представникам потерпілої сторони у направленні до Шевченківського райсуду цієї справи для перегляду.

Також варто зазначити, що на уточнююче запитання кореспондента УНІАН адвокату обвинувачуваного Тетяні Гнатюк, чи буде захист подавати касаційну скаргу, вона відповіла: “Так”.

Також обвинувачений Юрій Крисін під час засідання визнав свою провину, але заявив, що до вбивства Веремія не причетний.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Олег Лінник виніс вирок «тітушці» Крисіну у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на 2 роки за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Цей вирок обурив суспільство, а Генеральна прокуратура України оскаржила його в Апеляційному суді Києва як занадто м’який.

24 травня 2018 року ВРП відмовилась відкривати дисциплінарне провадження проти судді Лінника, який, як вважають у Генпрокуратурі, затягував розгляд справи проти Крисіна.

29 травня Вища рада правосуддя звільнила суддю Лінника.

***У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.