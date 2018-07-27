Ані Лорак "запалила" на вечірці з російськими співаками (фото, відео)

Як можна побачити на записі, Ані Лорак енергійно танцює, стрибає, а Кіркоров намагається поцілувати її.

Опальна українська артистка Ані Лорак, яка співає і живе в РФ, разом з російськими зірками "запалила" після відкриття фестивалю "Жара" в Баку.

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Відео з вечірки опублікував на своїй сторінці в Instagram Микола Басков. На кадрах любителька Росії разом з "головним блондином" РФ і Філіпом Кіркоровим відривається під пісню "Ібіца".

Ані Лорак також позувала зі ще одним російським співаком Сергієм Лазарєвим, українськими артистами Микитою Алексєєвим та Настею Каменських.

Раніше Ані Лорак поділилася роликом з виступу, на якому вона виконує пісню "Ти еще любишь". Артиска заспівала на міжнародному музичному фестивалі "Лайма. Рандеву. Юрмала - 2018". Шанувальники Ані Лорак в Instagram одразу ж розкритикували її за фонограму.