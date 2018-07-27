У хресній ході УПЦ МП в Києві взяли участь близько 20 тисяч осіб - поліція

16:45, 27 липня 2018
Суспільство
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У хресній ході вірян Української православної церкви Московського патріархату, яка проходила сьогодні у Києві з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України, взяли участь близько 20 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

За його словами, за порушення громадського порядку правоохоронці затримали трьох осіб, з якими провели профілактичну бесіду. Випадків вилучення заборонених предметів або речей в учасників заходу не було.

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Крищенко нагадав, що охорону громадського порядку забезпечували близько 5 тис. правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, у центрі Києва відбулася хресна хода вірян УПЦ МП з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України. Перед ходою на Володимирській гірці був відправлений молебень, який очолив глава УПЦ МП Онуфрій.

Кореспондент УНІАН був свідком затримання під час хресної ходи двох чоловіків.

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Новина в сюжеті: 1030-річчя хрещення Русі-України
Теги: #хресна хода в Києві#Хресна хода