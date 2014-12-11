Опубліковано фотографії обстріляної бойовиками Попасної
14:37, 11 грудня 2014Суспільство
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Кілька будинків вщент зруйновано.
Опубліковано фотографії з Попасної. Місто, що знаходиться у Луганській області, в ніч з 8 на 9 грудня, напередодні дня тиші, обстріляли бойовики.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня, в день тиші, під час артобстрілу бойовиками міста Попасна 44-річна жінка отримала осколкове поранення.
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Також пошкоджено адміністративні та господарчі будівлі ТОВ «Попасна-Агро» по вулиці Чехова».
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