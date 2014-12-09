Бойовики в "день тиші" 9 разів обстріляли сили АТО та продовжують вести вогонь по житлових кварталах - РНБО

Бойовики в «день тиші» 9 разів обстріляли позиції сил АТО та продовжують вести вогонь по житлових кварталах.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

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«Порушуючи режим тиші, протягом дня незаконними збройними формуваннями здійснено 9 обстрілів позицій сил АТО в районах населених пунктів: Майорське, Нікішине, Рідкодуб, Станиця Луганська, Миколаївка, Кримське та аеропорту Донецьк», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, «незважаючи на режим тиші, терористи продовжують обстрілювати житлові квартали. Зокрема сьогодні під час артобстрілу бойовиками міста Попасна 44-річна жінка отримала осколкове поранення. Також пошкоджено адміністративні та господарчі будівлі ТОВ «Попасна-Агро» по вулиці Чехова».

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Юрій Бірюков заявляв, що впродовж дня в зоні проведення антитерористичної операції не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець. «Сьогодні справді припинилися обстріли - вранці 3 випадки, з них 2 зі стрілецької зброї. Поранених у нас - 0, загиблих - 0», - повідомив він.

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Сьогодні з ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО запроваджено режим припинення вогню.

Міністерство оборони повідомило, що «обстріли по позиціях сил АТО було зафіксовано на всій лінії фронту з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».