Бойовики з танків, гранатометів і мінометів 12 раз обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "За інформацією штабу АТО, продовжують обстріли позицій сил АТО з боку терористів", - йдеться в повідомленні.

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"В даний час зафіксовано 12 обстрілів з використанням гранатометів, протитанкових керованих ракет, мінометів і стрілецького озброєння і з озброєння танка", - додали в штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в зоні АТО було оголошено "день тиші", однак бойовики порушували режим припинення вогню, хоча і зменшили інтенсивність обстрілів. За добу на Донбасі не був убитий або поранений жоден український силовик.

Сьогодні, 10 грудня, представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що Україна продовжує дотримуватися "режим тиші" в зоні проведення АТО на Донбасі.