Поліція затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві ветерана АТО "Сармата"

Чотирьох підозрюваних поліція затримала у місті Василівка Запорізької області, ще одного розшукали і затримали у Бердянську.

Поліція затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата").

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Про це заявив сьогодні перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка Запорізької області. Ще одного зловмисника розшукали і затримали поліцейські у Бердянську. Всі п’ятеро затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу", - повідомив він.

За його словами, поліція знайшла на одній з вулиць Бердянська автомобіль ЗАЗ, в якому виявлено обріз мисливської рушниці. Окрім того, розповів Аброськін, у результаті введення в дію плану "Сирена" на посту у Василівці поліцейські зупинили автомобіль розшукуваних.

"Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому, причетні до вбивства мешканця Бердянська. Паралельно у Бердянську був затриманий ще один, п’ятий, підозрюваний. На теперішній час всі п’ятеро затримані у порядку ст. 208 КПК", – сказав перший заступник голови Нацполіції.

Він додав, що зараз вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні вказаного злочину.

"Дякую поліцейським за проведену роботу. Також висловлюю подяку нашим громадянам, які не залишились осторонь та активно сприяли поліції у встановленні осіб злочинців", – зазначив Аброськін.

Досудове розслідування кримінального провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"), триває під процесуальним керівництвом прокуратури. З’ясовуються всі обставини та мотиви вбивства.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 липня, в Бердянську було убито пострілом в спину у дворі власного будинку відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль "Таврія" бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешка зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Згодом активісти повідомили, що у Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю Олешка. За їхніми даними, діяла група осіб, злочинців упізнали свідки.