У поліції розповіли про версії вбивства "Сармата" і пообіцяли розкрити його "найближчим часом"

За словами начальника кримінальної поліції, на місці події працює посилена слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що розглядається низка версій вбивства активіста, учасника АТО Віталія Олешка.

Про це Аброськін сказав у відеокоментарі, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.

«Висунуто ряд версій щодо вбивства. Кожна версія має право на життя. Від замовленого вбивства до звичайного побутового вбивства», - сказав Аброськін.

Водночас він висловив переконання, що цей злочин буде розкрито найближчим часом: «На теперішній час є важливі напрацювання. Можу сказати, що це вбивство буде розкрито найближчим часом».

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За словами Аброськіна, на місці події працює посилена слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Також літаком до Запорізької області направлений один із керівників Департаменту карного розшуку для організації роботи. Проводяться активні оперативно-розшукові заходи всіма задіяними підрозділами. Керує на місці начальник ГУНП Запорізької області генерал Сергій Комісаров.

Як повідомляв УНІАН, відомого активіста, учасника АТО Віталія Олешка було убито сьогодні, 31 липня, в Бердянську у дворі власного будинку пострілом в спину.

На території Запорізької і Донецької областей було введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Вдень патрульна поліція Бердянська повідомила, що співробітники поліції виявили автомобіль «Таврія» бордового кольору, на якому ймовірний вбивця Олешка зник з місця скоєння злочину. Зазначалось, що ні водія, ні пасажирів у салоні не було.

Згодом активісти повідомили, що у Запорізькій області біля Мелітополя затримали ймовірного вбивцю Олешка. За їхніми даними, діяла група осіб, злочинців упізнали свідки.