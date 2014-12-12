У Запоріжжі розростається модульне містечко для переселенців (фоторепортаж)
14:22, 12 грудня 2014Суспільство
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Будівельники продовжують споруджувати будинки для біженців із зони АТО.
У Запоріжжі триває монтаж модульних будинків для переселенців із зони проведення антитерористичної операції (АТО).
Як раніше повідомляв УНІАН, 10 листопада, до Запоріжжя доставили комплектуючі для будинків модульного типу.
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У місті планували створити стаціонарне містечко для вимушених переселенців із зони АТО.
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