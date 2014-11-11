У Запоріжжі встановлюють модульні будинки для переселенців із зони АТО (фото, відео)

10:37, 11 листопада 2014
Суспільство
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У місті буде створено стаціонарне містечко для вимушених переселенців.

Фото УНІАН

У Запоріжжі розпочали встановлювати модульні будинки для переселенців із зони АТО.

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Вчора, 10 листопада, до Запоріжжя доставили комплектуючі для будинків модульного типу. У місті буде створено стаціонарне містечко для вимушених переселенців із зони АТО. 

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