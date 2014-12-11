Яценюк заявляє, що в Україні зареєстровано вже понад 600 тисяч переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.

"По тимчасово переміщеним особам... Загалом у нас зараз зареєстровано вже більше 600 тисяч тимчасово переміщених осіб", - заявив прем'єр.

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Яценюк також зазначив, що проблеми з виплатами пенсій на Донбасі будуть вирішені як тільки Росія забезпечить виведення звідти терористів.