Яценюк заявляє, що в Україні зареєстровано вже понад 600 тисяч переселенців

12:12, 11 грудня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що на сьогодні в Україні зареєстровано вже понад 600 тис. переселенців із зони проведення антитерористичної операції і анексованого Росією Криму.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.

"По тимчасово переміщеним особам... Загалом у нас зараз зареєстровано вже більше 600 тисяч тимчасово переміщених осіб", - заявив прем'єр.

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Яценюк також зазначив, що проблеми з виплатами пенсій на Донбасі будуть вирішені як тільки Росія забезпечить виведення звідти терористів.

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