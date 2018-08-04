У Москві пройшов флешмоб на підтримку Сенцова (відео)

Акція проводилася біля пам'ятника Олександру Грибоєдову на Чистопрудному бульварі, під час якої кожен охочий міг залишити там квіти.

У Москві біля пам'ятника Олександру Грибоєдову на Чистопрудному бульварі пройшов флешмоб на підтримку політув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Читайте такожСенцова в колонії відвідав священик: режисер відмовився від "розмови без сторонніх" і сповіді

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. Відзначається, що будь-який охочий міг залишити квіти біля пам'ятника. При цьому дехто залишав букети в пляшках, на яких було написано «Олег, живи».

За словами ініціатора акції Олексія Медведєва, захід було заплановано у формі одиночного пікету, у зв'язку з чим він попросив всіх інших учасників не розмовляти з ним, бо це «може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету».

Акція обійшлася без затримань. Водночас з цією акцією в інших частинах бульвару проходили інші поодинокі пікети на підтримку Сенцова.

Як повідомляв УНІА, політв'язень Кремля Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він - «людина, яка йде до кінця».

14 червня Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і поміщені у в'язницю.

18 червня Держдепартамент США закликав Росію звільнити політичних в'язнів і висловив стурбованість зростаючою кількістю арештів правозахисників і представників релігійних меншин.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.