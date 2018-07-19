Стан здоров’я Сенцова значно погіршився, він практично не орієнтується в датах – адвокат

21:59, 19 липня 2018
Суспільство
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Олег Сенцов / REUTERS

Незаконно засуджений у Російській Федерації український режисер Олег Сенцов, який голодує з 14 травня, практично не орієнтується в датах.

Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook, вона щойно розмовляла з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе.

"Він повідомив, що стан здоров’я Олега значно погіршився. Він практично не орієнтується в датах і перепитує адвоката, який сьогодні день", - заявила омбудсмен.

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"В нього вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі зі сестрою вона сталася. Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що означає, зі слів адвоката, заливати ентерально великі стакани поживної суміші. Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат, 3-4 ложки поживної суміші вдень", - зазначила Денісова.

"В нього погіршилося здоров’я і послабшав серцевий м’яз", - наголосила Уповноважений з прав людини.

У цьому зв'язку Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раада аль Хуссейна, генерального секретаря Ради Європи Турбьорна Янгланда, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо організації візиту їхніх представників до колонії, де тримають Сенцова, для перевірки даної інформації.

"Закликаю всі міжнародні правозахисні інституції звернутися до президента РФ з вимогою терміново прийняти рішення про звільнення Олега Сенцова та всіх бранців Кремля!", - наголосила омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

Того ж дня в соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито смерть Сенцова. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова в коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона заявила, що отримала від російської сторони документальне підтвердження, що Сенцов живий.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #голодування#Олег Сенцов