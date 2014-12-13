Росія готує десятий "гуманітарний конвой" на Донбас

Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Максимичев, передає 112.ua. За його словами, Росія вже відправила на Донбас гуманітарної допомоги "загальним обсягом до 11 тис. т".

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"Зараз готується десятий конвой. Українська влада була належним чином поінформована про їх зміст і маршрути проходження. Вважаємо, що міжнародні гуманітарні організації, в першу чергу УКГП і МКЧХ, могли б зіграти більш значущу роль у цих зусиллях і активніше підключатися до процесу для полегшення становища населення", - заявив Дмитро Максимичев.

Нагадаємо, що вчора 141 російська вантажівка перетнула кордон України. У Держприкордонслужбі також повідомили, що процедура документального оформлення гуманітарного вантажу російською стороною була витримана не в повному обсязі, українська сторона здійснювала тільки візуальний контроль.