Журналіст сфотографував вміст гумконвою: зброя, амуніція, засоби зв'язку (фото)

Журналіст видання Euromaidan Press Томас Сейнер сфотографував вміст конвою, який начебто привіз з Росії гуманітарну допомогу жителям Донбасу.

Фото вантажу він виклав на сторінці у своєму Twitter. На світлинах видно, що вантажівки "гумконвою" перевозили зброю, амуніцію та засоби зв'язку Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що російський "гуманітарний конвой" містить 18 бензовозів

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