Журналіст сфотографував вміст гумконвою: зброя, амуніція, засоби зв'язку (фото)

23:54, 01 грудня 2014
Політика
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Журналіст видання Euromaidan Press Томас Сейнер сфотографував вміст конвою, який начебто привіз з Росії гуманітарну допомогу жителям Донбасу. 

twitter.com/noclador

Фото вантажу він виклав на сторінці у своєму Twitter.

На світлинах видно, що вантажівки "гумконвою" перевозили зброю, амуніцію та засоби зв'язку

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twitter.com/noclador
twitter.com/noclador

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