В Україну зайшла 141 вантажівка так званого "гумконвою" - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

«Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення дев’ятого «гуманітарного вантажу». Враховуючи, що представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не брали участі у переміщенні вантажу, український зведений підрозділ здійснив лише візуальне спостереження за проходженням російського вантажу через державний кордон, без виконання покладених на нього контрольних функцій», - йдеться в повідомленні.

«Візуальний контроль було здійснено в пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на території Російської Федерації двома зведеними прикордонно-митними групами», - додає Держприкордонслужба.

«З 07.10 по 08.20 через пункт пропуску «Донецьк» (РФ) оформлено 87 транспортних засобів. З 07.00 по 07.40 через пункт пропуску «Матвєєв Курган» (РФ) прослідувало 54 машини», зазначає відомство.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що російський "гуманітарний конвой" містить 18 бензовозівЯк повідомляв УНІАН, сьогодні в МНС РФ заявили, що кордон України перетнули 130 автомобілів. Колона вантажних автомобілів, яку в Росії іменують «гуманітарний конвой», нібито везе 1,2 тис. тонн продуктів харчування – цукор, консерви, а також будівельні матеріали.

Планується, що до кінця року Росія направить черговий «новорічний» конвой на окуповані території Донбасу.

В РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять в підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування й вугілля. Крім того, цими КамАЗами до Росії вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів.