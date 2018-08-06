Суд продовжив строк тримання керівнику РІА "Новости Украина" Вишинському

Вишинського підозрюють у державній зраді.

Суд продовжив строк тримання керівнику РІА «Новости Украина» Кирилу Вишинському до 8 вересня.

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Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський на своїй сторінці в Facebook. «Колегією суддів Апеляційного суду Херсонської області частково задоволено апеляційні скарги захисників, ухвалу слідчого судді скасовано й постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Кирила Вишинського до 8 вересня 2018 року», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Украина» у Києві. Був затриманий його директор Вишинський, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали й отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність із підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, й щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкриміновано вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада").

11 липня Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою Вишинському до 13 вересня включно.