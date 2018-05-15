Керівнику РІА "Новости Україна" Вишинському оголосили про підозру у держзраді, його затримано (відео)

Кримінальне провадження стосовно Вишинського відкрито за статтею про державну зраду.

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді керівнику РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському, на даний час його затримано.

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Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

«Служба безпеки України інформує, що керівнику пропагандистського антиукраїнського інформаційного ресурсу РИА «Новости Україна» Кирилу Вишинському оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 ("державна зрада") Кримінального кодексу України», - зазначила речниця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського. Встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Україна».