Херсонський суд залишив під вартою керівника РІА "Новости Украина" Вишинського

Сторона захисту має намір подати апеляцію на це рішення.

Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваному в державній зраді керівнику РІА «Новости Украина» Кирилу Вишинському до 13 вересня включно.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив суддя Ярослав Мусулевський.

Сторона захисту заявила, що має намір подати апеляцію на це рішення.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Украина» у Києві. Був затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінували вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада").

17 травня Херсонський міський суд своїм рішенням обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він заарештований терміном на 60 днів без права внесення застави.

6 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинському повідомлено про ще одну підозру - в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримынального кодексу ("незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів").

За словами Сарган, у ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського був виявлений і вилучений пістолет і патрони до нього. За результатами судово-балістичної експертизи, вилучений пістолет є вогнепальною зброєю - самозарядним нарізним пістолетом моделі FN Browning M1906.