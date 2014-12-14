Влада запевняє, що жителі окупованої частини Донбасу можуть розраховувати на держдопомогу

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками силових відомств, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко звернув увагу на питання гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу, які перебувають на тимчасово окупованій території, забезпечення їх продуктами харчування і медикаментами.

Водночас він акцентував на необхідності посилення контролю за доставкою українського вантажу та організації його розподілу, ”щоб він не потрапив до рук бойовиків”.

Глава держави підкреслив, що необхідно упередити ситуації, ”коли наша допомога розкрадалася бойовиками і не доходила до тих, кому вона призначена”.

Читайте такожПорошенко вимагає, щоби всіх заручників повернули додому до РіздваПрезидент також доручив опрацювати питання забезпечення мешканців окупованих територій теплом та електроенергією.

”Нам треба забезпечити, щоб люди мали можливість фізично вижити у важких умовах”, - зазначив Порошенко.