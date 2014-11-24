Бойовики категорично відмовляються приймати гуманітарну допомогу з України – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Багато разів наші представники ДСНС намагалися доправити туди (на під контрольні бойовикам території Донбасу) допомогу, проте була категорична відмова від того, щоб вони приймали цю допомогу, і ця допомога розповсюджувалась в містах, що підконтрольні українській владі. Це понад 400 тонн гуманітарної допомоги, вона вже роздана місцевому населенню», - зазначив він.

Читайте такожНа Одещину з Естонії прибула гуманітарна допомога для переселенців із зони АТО«Якщо терористи хочуть гуманітарну допомогу від України, - то вони мають забезпечити умови для перевезення цієї допомоги, при цьому, в цьому випадку, мають бути задіяні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста», - додав Лисенко.