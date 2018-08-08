Поліція встановила місце придбання сірчаної кислоти, якою облили Гандзюк

Крім того, правоохоронці встановили особу, яка продала знаряддя нападу.

Поліція встановила місце придбання сірчаної кислоти підозрюваним у замаху на вбивство чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін під час робочої наради в Херсоні, інформує прес-служба Нацполіції.

За його словами, у поліції є вагомі підстави вважати, що саме другий учасник нападу, особа якого наразі встановлюється, придбав знаряддя нападу на Гандзюк. Крім того, оперативники встановили джерело походження кислоти та особу, яка продала підозрюваному хімічну речовину.

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«Ми встановили місце в Херсонській області, де незаконно здійснювали реалізацію сірчаної кислоти. Вже проведено обшуки та вилучено 539 пляшок з кислотою. Вся кислота належить одному із підприємств, яке повинно було утилізувати речовину. Саме один із працівників цього підприємства і реалізовував хімічну рідину», - повідомив Аброськін.

Він додав, що за попередньою інформацією, працівник підприємства-порушника продав за 150 гривень пляшку кислоти другому учасникові нападу.

«Ми ще раз звертаємося до громадян з проханням надати допомогу у встановлені особи другого фігуранта справи. Будь яка інформація може стати корисною для слідства», - наголосив Аброськін.

Також у поліції додали, що густина кислоти, виявленої на одязі Катерини Гандзюк, удвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.

"В ході розслідування слідчі призначили низку необхідних експертних досліджень. Відтак експерти встановили, що густина кислоти, виявленої на одязі чиновниці Херсонської міськради, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що поліцейські перевіряють нові деталі, які стають відомими в ході слідства, зокрема, щодо знаряддя нападу.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю, і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк. Поліція встановлює особу другого учасника нападу.