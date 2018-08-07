Поліція показала фото другого підозрюваного у замаху на активістку Гандзюк

Правоохоронці просять допомогти встановити особу підозрюваного.

В мережі з'явилася фотографія другого підозрюваного у нападі з кислотою на співробітницю Херсонської міської ради та активістку Катерину Гандзюк.

Фото на своєму офіційному сайті опублікувала прес-служба Національної поліції України.

Сьогодні на пресконференції голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що саме цей громадянин, за версією слідства, має причетність до замаху на вбивство херсонської активістки.

"Хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення", - сказав Князєв.

Читайте також"Швидше за все, виконував чиєсь замовлення": Геращенко заявив, що підозрюваний у замаху на Гандзюк вже був судимий

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку.

Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство і затримала особу, яка підозрюється в скоєнні злочину. Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

6 серпня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на Гандзюк.