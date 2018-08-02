З’явилися лікарняні фото постраждалої від атаки з кислотою херсонської активістки

На фотографіях можна побачити наслідки атаки кислотою на тілі активістки.

У Мережі з’явилися фотографії постраждалої від кислоти активістки і керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк, яку напередодні доставили спеціальним санітарним бортом до опікового центру Києва.

На фото, які оприлюднив юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook, можна побачити наслідки атаки кислотою на тілі активістки.

31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

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Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.

Поліція надала охорону Катерині Гандзюк.