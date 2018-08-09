Адвокат розповів, скільки може тривати процедура помилування Сенцова

Він зазначив, що створена комісія повинна зробити висновок, чи становить він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати, потім виносяться рекомендації, які розглядає президент і ухвалює рішення.

Комісія розглядає і дає президенту Росії висновок з рекомендаціями щодо помилування громадян від двох тижнів до місяця.

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Про це повідомив адвокат незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе радіо Свобода. «Необхідний відповідно до законодавства набір дій включає в себе створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув'язненого і його поведінку. Приблизно те ж саме, що відбувається при ухваленні рішення під час УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У результаті робиться висновок, чи становить він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати. Виносяться рекомендації, які розглядає президент і ухвалює рішення», – цитує журналіст Антон Наумлюк адвоката на своїй сторінці у соцмережі.

9 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що за її даними, звернення передали до Спецкомісії з помилування. Цього ж дня речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що в Кремлі отримали лист матері Сенцова. Водночас він заявив, що «поки не готовий сказати будь-яку реакцію».

7 серпня адвокат Дмитро Дінзе після візиту до Сенцова заявив,що стан українського режисера погіршується. Після цього російські тюремники заявили, що стан режисера задовільний.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що її брат перебуває в «катастрофічно» поганому стані. За її словами, Сенцов написав їй у листі, що «кінець близький».