МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова
Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.
Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.
"Тривожна інформація про погіршення здоров'я Олега Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", - наголосила вона.
Сьогодні, 8 серпня, сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан - катастрофічно поганий.
Читайте такожРосія може піти на смерть Сенцова "в науку іншим" ув'язненим – адвокат
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.
7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.
При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.