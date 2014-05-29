У Раді безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході України
У Раді безпеки ООН засудили дії проросійських бойовиків на сході України.
Дипломати кількох країн засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Це сталося на засіданні Ради безпеки ООН, яке завершилося у Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.
Усі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції та Великої Британії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей.
Російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити антитерористичну операцію.
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У відповідь український представник Юрій Сергєєв запитав: «Досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні? Вони не приховують, що захищають свої інтереси. Які інтереси? Вони захищають слов'янське православ'я? Що сотні озброєних козаків Росії роблять в Україні?»
Посол України в ООН запропонував російській стороні попросити своїх громадян повернутися додому.
Рада безпеки ООН вже протягом трьох місяців регулярно обговорює події в Україні. Будь-які спроби ухвалити обов’язкове до виконання рішення блокує Росія, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу.