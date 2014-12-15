В ООН планують допомогти переселенцям з Донбасу на $1,6 мільйона

Як повідомили у Мінсоцполітики, гуманітарний проект пошириться на області з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб - Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Полтавську, а також частини Донецької і Луганської областей.

Читайте такожІз окупованих територій виїзджає усе більше людей, за добу – понад 7 тисяч

"Частина гуманітарного вантажу через неурядові міжнародні організації буде передана жителям непідконтрольних українській владі територій", - зазначили у відомстві.

До складу гуманітарної допомоги увійдуть продуктові набори (60 тис. штук), набори теплого одягу для дорослих (10 тис. штук), набори теплого одягу для дітей (10 тис. штук) та набори постільної білизни, ковдри (15 тис. штук).

При цьому всі товари українського виробництва.