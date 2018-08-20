Перестрілка біля мерії Харкова: поліція з'ясовує особу нападника

Стрілок був одягнений у синю футболку, чорні штани в стилі "мілітарі" і джинсову куртку.

Харківські правоохоронці просять допомоги у встановленні особи чоловіка, який вбив патрульного і поранив охоронця мерії.

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Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління (ГУ) Нацполіції в Харківській області. В даний час поліцейські встановлюють особу стрілка. За даними відділу комунікації ГУ Нацполіції, чоловіку на вигляд близько 40-45 років, зріст - 165-170 см, середня статура, коротко стрижене русяве волосся, на лобі - залисини. У момент нападу зловмисник був одягнений у джинсову куртку, синю футболку, чорні штани в стилі "мілітарі" і сіру шапку, на ногах - замшеві кросівки. Правоохоронці просять усіх, кому що-небудь відомо про особу вбитого, звернутися до них за телефонами +38 (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 або будь-яким іншим зручним способом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі невідомий поранив співробітника охоронної фірми, а також розстріляв поліцейського, який прибув на місце події. Сторожа міськради медики оперували всю ніч і зараз чоловік у вкрай тяжкому стані знаходиться в реанімації. 29-річного поліцейського Дмитра Кирієнка лікарям врятувати не вдалося. Нападника поліцейські застрелили з табельної зброї.