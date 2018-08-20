ЗМІ з'ясували подробиці стрілянини в Харкові: поранивши охоронця, стрілок пішов гуляти міськрадою

Постраждалий охоронець мерії госпіталізований і перебуває у важкому стані.

Журналістам стали відомі подробиці нічної стрілянини біля стін Харківської міськради, в результаті якої було поранено кількох людей та вбито поліцейського.

Як повідомляє місцеве видання NewsRoom, потерпілий охоронець мерії перебуває у важкому стані в ЛШМД.

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Як повідомляє видання, посилаючись на власне джерело, співробітник приватної охоронної фірми вийшов з будівлі міськради на вулицю, бо прийняв постріли за вибухи петард. Стрілок одразу ж відкрив вогонь по чоловіку та поранив його, а потім зайшов до будівлі.

Неозброєні охоронці, що знаходилися там, спішно ретирувалися, після чого стрілок безперешкодно піднявся на другий поверх, де розташовані кабінети мера Геннадія Кернеса та його заступників, але незабаром спустився вниз. На той момент на вході злочинця вже чекали патрульні.

За словами джерела, стрілок був одягнений у синю куртку та темні джинси, на голові у нього була бейсболка. При собі у чоловіка не виявилося жодного документа, тому силовики все ще з'ясовують його особистість. На вигляд вбитому близько 35 років.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля Харківської міськради невідомий влаштував стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, включаючи поліцейського, який від отриманих поранень загинула.