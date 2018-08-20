Стрілянина в центрі Харкова: в МВС оприлюднили ім'я та фото загиблого копа

У загиблого молодого патрульного залишилися дружина й маленька донька.

В результаті стрілянини під стінами Харківської міськради загинув патрульний поліцейський Дмитро Кірієнко, повідомив народний депутат України, член колегії МВС України Антон Геращенко.

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Як зазначив депутат в Facebook, у загиблого залишилися дружина і маленька донька, якій виповнився рік і вісім місяців. За його словами, поліцейському було усього 20 років.

В той же час, прес-служба Нацполіції в Facebook повідомила, що Кірієнко було 29 років.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля Харківської міськради невідомий влаштував стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, включаючи поліцейського, який від отриманих поранень загинув.