Кривава ДТП у Харкові: у СІЗО розкрили секрет доглянутих брів Зайцевої

Також у СІЗО розповіли про зустріч Зайцевої зі знайомими під час її візиту до лікаря.

Звинувачувана у справі кривавої ДТП з шістьма загиблими у Харкові Олена Зайева, яка перебуває під вартою у СІЗО, має право користуватися косметичними засобами для догляду за бровами.

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Про це повідомив перший заступник начальника управління з питань виконання кримінальних покарань Дмитро Індик на запит видання "Обозреватель".

"Ув'язнена Зайцева має право користуватися засобами особистої гігієни,зокрема косметичними засобами (олівцем і тінями для брів), а також іншими предметами побуту. Це не заборонено правилами внутрішнього розпорядку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зайцева прийшла на судове засідання 22 липня з доглянутими бровами, чим обурила користувачів соцмереж. Вони припустили, що вона скористалася послугами спеціаліста.

Також у мережі наробило галасу те, що Зайцеву помітили на прогулянці у Харкові в оточенні знайомих. Судячи з оприлюднених у мережі фото, конвоїр сиділа поруч лавці і ніяк не заважала побаченню. Пізніше її адвокат пояснила, що дівчину вивозили із СІЗО на обстеження до лікаря.

У СІЗО запевняють, що жодних побачень поза ізолятором Зайцева не мала.

"Під час очікування результатів обстеження до заарештованої Зайцевої підійшли її родичі. Начальник охорони, яка перебувала поруч із заарештованою, зробила їм зауваження і наказала відійти від особового складу охорони і персони, яка перебуває під охороною. Після цього вони відійшли. Жодних побачень із заарештованою Зайцевою поза межами СІЗО не було", - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомляв УНІАН, зниклого свідка у справі ДТП в Харкові, лікаря-нарколога Олену Федірко повинні оголосити в розшук і доставити до суду 11 вересня.