"Вже місяць вдома не з'являється": спливли подробиці про зниклого головного свідка у справі Зайцевої

Адвокат обурився тим, що дії головного свідка у справі Зайцевої - лікаря-нарколога - пройшли крізь пальці слідчих й прокурорів.

Зниклого свідка у справі ДТП в Харкові, лікаря-нарколога Олену Федірко повинні оголосити в розшук і доставити до суду 11 вересня.

Про це розповів адвокат однієї з потерпілих Дмитро Марцонь. За його словами, через деякий час після ДТП Федірко звільнилася з диспансеру. Її запрошували прийти на суд, вона двічі не з'явилася. Тоді суддя прийняв рішення здійснити її привід, передає "Обозреватель".

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"На останньому засіданні поліція відзвітувала, що привести її не змогли, оскільки за місцем проживання її немає. Вони поговорили із сусідами, ті їм сказали, що вона вже місяць там не з'являється. Тепер суддя прийняв рішення про її допит. Тому поліція повинна оголосити в розшук. Вони повинні встановити місцеперебування свідка, наприклад, поцікавитися у міграційної служби - не виїхала чи Федірко в іншу країну?" - пояснив адвокат.

Він обурився тим, що дії Федірко пройшли крізь пальці слідчих і прокурорів.

"Ніхто не дав правову оцінку її діям. Як людина з 25-річним стажем роботи могла відправити недостатню кількість біоматеріалів на аналізи? Адже саме вона запідозрила, що Зайцева була в стані наркотичного сп'яніння. І вона прийняла рішення направити матеріали обвинуваченої на дослідження. Експерт, який повинен був дослідити кров на п'ять опіатів, каже, що йому передали стільки крові, що її не вистачило б і на один аналіз. У нас це викликало здивування. А слідчий і прокурори бачили, що аналізи просто завалені, і не дали цьому правову оцінку", - підсумував Марцонь.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.