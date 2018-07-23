Зовнішній вигляд фігурантки кривавої ДТП у Харкові Зайцевої обурив мережу (фото)

Як видно на фото, Зайцева вдалася до послуг спеціаліста.

Винуватиця страшної ДТП у Харкові із шістьма жертвами Олена Зайцева, яка перебуває у СІЗО, прийшла на судове засідання з доглянутими бровами.

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На зміни в зовнішності фігурантки аварії звернула увагу журналістка ICTV Тетяна Доцяк. Вона опублікувала фото, на якому зображена Зайцева.

"Той випадок, коли твій адвокат топить, що у тебе страшні головні болі, а ти не втрималася і прийшла на засідання зі свіжими бровами", - написала Доцяк.

Раніше обвинувачену у смертельній ДТП у Харкові Олену Зайцеву, яку помітили на вулиці без наручників, возили на огляд до лікарні. Про це розповіла адвокат родичів загиблих в аварії Лариса Матвєєва. За її словами, огляд стався з дозволу прокуратури.