Гриневич: у 2019 році не буде обов’язкового ЗНО з математики

У Міносвіти заявляють, що питання запровадження обов’язкового ЗНО з математики потребує громадського обговорення.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що у 2019 році не запроваджуватимуть обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції. За її словами, на сьогодні найвищі бали із ЗНО в учнів, які складають математику.

«Це свідчить про те, що в Україні є дуже добра елітарна математична освіта для елітарних груп, які вчаться в фізматшколах, в школах з поглибленим вивченням математики», - пояснила міністр.

Гриневич наголосила, що необхідно переглянути систему методики викладання математики. «Ми ще не прийняли цього рішення (йдеться про рішення щодо запровадження обов’язкового ЗНО з математики – УНІАН). Ми його віддамо на громадське обговорення, проговоримо в колективах. Але ідея полягає в тому, щоб з часом, не в 2019 році, бо про це необхідно оголосити заздалегідь, запропонуємо ЗНО з математики обов’язкове для всіх», - сказала вона.

При цьому Гриневич додала, що будуть два рівні – базовий і поглибленого вивчення.

Як відомо, на сьогодні ЗНО з математики складали лише ті випускники, яким цей предмет необхідний для вступу до вузу.