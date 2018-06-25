Гриневич назвала новації вступної кампанії 2018 року

Міністр повідомила, що зараховуватимуться сертифікати ЗНО 2016-2018 років, але з іноземних мов - тільки 2018 року.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що введено низку новацій для вступної кампанії 2018 року для того, щоб вона була більш об’єктивною і давала більші можливості для вступників.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу вона заявила, що серед новацій є те, що зараховуватимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років.

За словами міністра, це не стосується ЗНО з іноземної мови, оскільки цього року формат тесту було змінено - до нього додано аудіювання.

Гриневич зазначила, що тепер робляться з предметів «співмірні тести, і цим також ми розширюємо можливості абітурієнта - якщо вони не задоволені своїм сертифікатом, то можуть скласти через рік, і якщо там будуть кращі результати, то вони візьмуть сертифікат з кращим результатом»

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Міністр зазначила, що серед нововведень - уніфіковано предмети ЗНО.

«Раніше абітурієнтам було дуже складно, бо на одну і ту саму спеціальність в одному виші одні предмети, а в іншому – інші», сказала вона і при цьому нагадала, що в попередні роки виші самі обирали, за якими предметами зараховувати в заклад, то цього року все уніфіковано під кожну конкретну спеціальність.

Гриневич повідомила, що зменшено кількість заяв, які вступник може подавати для участі в конкурсі на місця державного і регіонального замовлення – з 9 заяв на 4 спеціальності у 2017-му, до 7 заяв на 4 спеціальності у 2018 році. Вона нагадала, що раніше така «величезна кількість заяв, які мали дуже низьку пріоритетність для абітурієнтів, просто створювали зайву завантаженість системи і були абсолютно непродуктивні».

Крім того, змінено регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти за результатами вступної кампанії 2017 року. Зокрема, міністр розповіла, що сільський коефіцієнт буде нараховуватися тоді, коли вступник зареєстрований в селі не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ, та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах, розташованих на території сіл. За її словами, такі умови введені, бо в минулому році були намагання схитрувати, щоб отримати такий коефіцієнт.

Гриневич також повідомила, що встановлено мінімальну кількість балів – 150 для вступу на медичні спеціальності: «стоматологія», «медицина», «педіатрія».

«Це була чітка позиція Міністерства охорони здоров’я. Про це попередили заздалегідь», - зауважила вона.

Така новація, сказала міністр, передбачалася для введення в минулому році, але тоді оголосили про неї пізно, і вступники не мали можливості враховувати цю вимогу під час планування того, які ЗНО здавати та які спеціальності обирати.

Гриневич розповіла, що також замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки, які дають по суті допуск до конкурсу, який відбувається серед допущених осіб, але за результатами виключно зовнішнього незалежного оцінювання. Ці заліки можна проводити протягом півроку до початку вступної кампанії.