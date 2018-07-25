Міносвіти: вступники створили понад 161 тисячу електронних кабінетів та подали майже мільйон заяв

Подавати через ці кабінети заяви для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти можна буде до 18.00 четверга, 26 липня.

Сьогодні завершується реєстрація електронних кабінетів вступників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, подавати через ці кабінети заяви для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти можна буде до 18.00 четверга, 26 липня.

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Натомість для вступників на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, мають подати електронні заяви до 1 серпня.

Вступники вже створили понад 161 тис. електронних кабінетів та подали більш як 900 тис. електронних заяв.

Відстежити свій рейтинг за поданими заявами вступники можуть на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ Там можна переглянути не тільки своє місце серед інших вступників у певному виші на певну спеціальність, а й подивитися, як саме був розрахований конкурсний бал. Є також інформація про загальну кількість заяв, кількість заяв на бюджет, середній, мінімальний і максимальний конкурсні бали.

Міносвіти радить вступникам, які подали заяви на бюджет і беруть участь у широкому конкурсі, не поспішати подавати оригінали документів на контракт, а дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Результати розподілу будуть відомі 1 серпня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше було названо найпопулярніший університет і спеціальність серед українських абітурієнтів цього року.