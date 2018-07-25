Міносвіти: вступники створили понад 161 тисячу електронних кабінетів та подали майже мільйон заяв
Сьогодні завершується реєстрація електронних кабінетів вступників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, подавати через ці кабінети заяви для вступу на бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти можна буде до 18.00 четверга, 26 липня.
Читайте такожВступна кампанія-2018: що потрібно знати абітурієнтам
Натомість для вступників на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, мають подати електронні заяви до 1 серпня.
Вступники вже створили понад 161 тис. електронних кабінетів та подали більш як 900 тис. електронних заяв.
Відстежити свій рейтинг за поданими заявами вступники можуть на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ Там можна переглянути не тільки своє місце серед інших вступників у певному виші на певну спеціальність, а й подивитися, як саме був розрахований конкурсний бал. Є також інформація про загальну кількість заяв, кількість заяв на бюджет, середній, мінімальний і максимальний конкурсні бали.
Міносвіти радить вступникам, які подали заяви на бюджет і беруть участь у широкому конкурсі, не поспішати подавати оригінали документів на контракт, а дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Результати розподілу будуть відомі 1 серпня 2018 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше було названо найпопулярніший університет і спеціальність серед українських абітурієнтів цього року.