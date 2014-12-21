У СБУ розповіли про розслідування катастрофи малазійського «Боїнга»

Розслідування причин і обставин аварії літака рейсу МН17 авіакомпанії «Малазійські авіалінії» під Донецьком у липні 2014 року буде продовжено і в 2015 році. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України з посиланням на прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке.

«Численні повідомлення у ЗМІ вказують на одне: рейс МН 17 був збитий зенітний-ракетною установкою. Ми розслідуємо це, але ми не можемо закривати очі й на інші сценарії катастрофи. На слідство покладена відповідальність представити суду неспростовні докази, - цитує прес-служба СБУ Вестербеке. - Розслідування є важким і потребує багато часу. За попередніми оцінками, розслідування триватиме і в наступному році».

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Згідно з повідомленням СБУ, слідчі повинні детально вивчити обставини використання ракетної установки БУК середньої дальності російського виробництва, що належить до зенітно-ракетних комплексів. При цьому слідство повинне виключити використання іншого виду зброї.

«Наша остаточна мета в тому, щоб суд на відкритому засіданні встановив – не може бути ніякого сумніву в тому, що підозрюваний або підозрювані, які постануть перед судом, винні в авіакатастрофі», - підкреслив голландський прокурор.

Як підкреслили в СБУ, Україна і Голландія майже одночасно представили інформацію Міжнародної слідчої групи про хід розслідування катастрофи малазійського боїнгу, в ході якої загинуло близько 300 осіб з 10 країн світу.

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Зараз, за інформацією СБУ, слідство намагається встановити точну причину катастрофи і встановити винних, які понесуть відповідальність за атаку на літак. Як наголошується, слідчі вже провели детальний аналіз персональних даних пасажирів, здійснили перевірку безпеки перед вильотом, перевірку багажу, завантаженого в літак рейсу МН 17. «Крім того, експерти досліджували цифрові і телекомунікаційні перехоплення телефонних розмов, зокрема представлених українською стороною, - зазначили в СБУ. – Проведено ідентифікацію більшості загиблих. У деяких їх жертв у тілах було виявлено металеві фрагменти, які не відповідають матеріалам обшивки і конструкції літака і можуть бути елементами ракети, що збила літак».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю було збито Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак, за попередньою інформацією, був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.