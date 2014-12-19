СБУ: в тілах жертв збитого Boeing виявлені елементи ракети

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ, співголова міжнародної слідчої групи Василь Вовк. Він зазначив, що розглядається версія, що літак був збитий ракетою земля-повітря. "Однією, напевно, з основних версій є та, що літак був збитий ракетним комплексом "Бук" з території, яка контролюється терористичними угрупованнями", - зазначив співголова міжнародної слідчої групи.

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Василь Вовк повідомив, що в тілах пасажирів авіалайнера виявлені металеві предмети, які не є елементами конструкції літака. "У тілах пасажирів знайдені металеві елементи, які не є елементами повітряного судна. Є підстави вважати, що це були елементи ракети", - сказав Василь Вовк.

"Ми сьогодні можемо констатувати, що літак впав внаслідок зовнішньої дії", - зазначив він.

Він також зазначив, що у справі багато людей допитані в якості свідків, але ще багатьох слід допитати після звільнення захоплених бойовиками східних територій України.

За його словами, представники міжнародної комісії сьогодні-завтра за згодою оприлюднять чергові проміжні результати розслідування. Зі свого боку це робить і українська сторона.