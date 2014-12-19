СБУ: в тілах жертв збитого Boeing виявлені елементи ракети
В тілах пасажирів, збитого над Донецькою областю Boeing, що належав Malaysia Airlines, слідство виявило металеві предмети. Це дає підставу вважати, що літак був збитий ракетою класу земля-повітря.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ, співголова міжнародної слідчої групи Василь Вовк. Він зазначив, що розглядається версія, що літак був збитий ракетою земля-повітря. "Однією, напевно, з основних версій є та, що літак був збитий ракетним комплексом "Бук" з території, яка контролюється терористичними угрупованнями", - зазначив співголова міжнародної слідчої групи.
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Василь Вовк повідомив, що в тілах пасажирів авіалайнера виявлені металеві предмети, які не є елементами конструкції літака. "У тілах пасажирів знайдені металеві елементи, які не є елементами повітряного судна. Є підстави вважати, що це були елементи ракети", - сказав Василь Вовк.
"Ми сьогодні можемо констатувати, що літак впав внаслідок зовнішньої дії", - зазначив він.
Він також зазначив, що у справі багато людей допитані в якості свідків, але ще багатьох слід допитати після звільнення захоплених бойовиками східних територій України.
За його словами, представники міжнародної комісії сьогодні-завтра за згодою оприлюднять чергові проміжні результати розслідування. Зі свого боку це робить і українська сторона.