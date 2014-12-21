Половина вантажівок російського «гумконвою» покинула Україну

Про це заявили в Управлінні організації інформування населення МНС РФ, передає ТАСС.

"Все, понад 90 машин з Донецька перетнули російський кордон в Ростовській області. Усі вони повернулися порожніми", - сказав представник відомства.

Згідно з повідомленням, на кордоні автомобілі були оглянуті митниками та прикордонниками, а на пункті пропуску процедури проводилися у присутності українських митників та представників місії ОБСЄ.

Також у МНС повідомили, що в Луганську завершено розвантаження понад 90 автомобілів і зараз ця колона прямує у бік російського кордону.

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За даними МНС РФ, у Донецьк було доставлено близько 900 тонн гуманітарної допомоги, у Луганськ - понад 500 тонн. За даними відомства, цього разу "гумконвой" містив не лише продукти харчування, медикаменти і будматеріали, а й новорічні подарунки.

Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня. 12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.