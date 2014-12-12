130 фур дев'ятого "гумконвоя" РФ прямують до кордону

Про це ТАСС повідомили в управлінні організації інформування населення МНС.

"Колона з понад 130 автомобілів вийшла з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області і слідує до російського кордону", - сказав представник відомства.

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Повідомляється, що вантажівки везуть понад 1,2 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів нібито молочні, м'ясні, рибні консерви, цукор, а також обладнання та матеріали для забезпечення роботи соціально значущих об'єктів.

З 23 серпня український кордон перетнуло вже 8 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу".

Російські «гуманітарні колони» в'їжджали в захоплені бойовиками і російськими військами райони Донбасу без дозволу української сторони і без супроводу представників Червоного Хреста.

В українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує, і це ще один із способів забезпечення бойовиків.

Крім того, спостерігалися випадки вивозу цими конвоями обладнання українських заводів і вугілля з шахт з непідконтрольних державі територій Донбасу.