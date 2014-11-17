У сьомому російському гумконвої були тільки боєприпаси - ЛОДА

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив глава департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас.

Він зазначив, що зрослу активність бойовиків пов'язують саме з гумконвоем.

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"В Станицю їздять люди з того боку, через міст через Сіверський Донець, і кажуть, що останній гумконвой привіз тільки боєприпаси. Вони розвантажили ящики з патронами, міни, снаряди. Жодних медикаментів, продуктів, теплих речей там не було. Тільки боєприпаси - розвантажили і поїхали", - сказав Галас.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада до Луганська прибула колона МНС Росії з гуманітарною допомогою - 20 машин доставили в місто більше 100 т гуманітарного вантажу.